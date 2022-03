Bersama BI dan DinarStandard, IHLC Luncurkan Indonesia Halal Markets Report

Selasa, 15 Maret 2022 | 18:26 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) dan DinarStandard meluncurkan Indonesia Halal Markets Report 2021/2022, Senin (14/3/2022).

Laporan ini menyoroti peluang perdagangan dan investasi yang saat ini sedang digalakkan oleh Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama luar negeri, utamanya melalui halal produk and servis.

Acara yang digelar secara hybrid dari Paviliun Indonesia di Dubai Expo ini didahului dengan seminar daring (webinar) yang dimoderatori oleh Chairman of IHLC, Sapta Nirwandar.

Hadir sejumlah narasumber antara lain Deputy Governor of Bank Indonesia Juda Agung sebagai pembicara. Sementara Consul General Indonesia di Dubai-UAE, Chandra Negara hadir memberikan closing remark.

Selain itu, hadir pula Rafi-uddin Shikoh selaku CEO and Managing Director of DinarStandar, Arief Hartaman selaku Head of Sharia Economic and Finance Department of Bank Indonesia.

Kemudian hadir juga sebagai pembicara lainnya, Luthfi Husin selaku Corporate Affairs Director of PT Lulu Group Retail serta Ali Charisma selaku Chairman of Indonesian Fashion Chamber.

Sapta Nirwandar dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia yang secara konsisten mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah atau ekonomi halal di Indonesia.

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com