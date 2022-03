Menkominfo: DEWG G-20 Momentum Tentukan Arah Ekonomi Digital Dunia

Selasa, 15 Maret 2022 | 18:54 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, momentum Presidensi G-20 Indonesia menjadi kesempatan bersejarah bagi Indonesia menjadi bagian dalam menentukan arah perkembangan ekonomi digital global.

Menurutnya, pembahasan yang akan berlangsung sepanjang bulan Maret hingga September 2022, sekaligus menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memandu diskusi antar negara dalam isu tata kelola ekosistem digital global.

"Kementerian Kominfo selaku pengampu DEWG (Digital Economy Working Group) juga telah dan akan terus melakukan streamlining isu digital lintas Working Groups dan Engagement Groups untuk menghadirkan kolaborasi dan kerja sama sinergis lintas sektor untuk isu digital," kata Johnny saat memberikan sambutan dalam Kick Off Meeting Digital Economy Working Group di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/03/2022).

Bertajuk "Recover Together, Recover Stronger", Presidensi G20 Indonesia hadir mengangkat tiga agenda prioritas yaitu arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi energi berkelanjutan.

Secara spesifik, pembahasan agenda transformasi berbasis digital menjadi agenda yang dibahas setidaknya oleh 12 Working Group dan 10 Engagement Groups di bawah Sherpa Track.

DEWG sendiri akan membahas tiga isu prioritas yaitu connectivity and post-Covid-19 recovery, digital skills and digital literacy, dan cross border data flow and data free flow with trust.

"Ketiganya merupakan isu yang menjadi prasyarat utama dalam optimalisasi transformasi berbasis digital, termasuk ekonomi digital," kata Menkominfo.

Sumber: BeritaSatu.com