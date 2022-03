Belanja Pemerintah Lewat E-Katalog, Luhut Sebut untuk Kemajuan UMKM

Selasa, 15 Maret 2022 | 20:35 WIB

Oleh : Herman / FER

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam konferensi pers Kick Off Meeting Digital Economy Working Group di Hotel grand Hyatt, Jakarta, 15 Maret 2022. (Foto: Beritasatu Photo/Herman)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, pemerintah akan meluncurkan program pengadaan barang pemerintah melalui e-katalog pada 24 Maret 2022.

Melalui e-katalog ini, kata Luhut, harapannya dapat mendorong kemajuan UMKM dalam negeri dan juga menekan ketergantungan terhadap produk impor. Apalagi setiap tahun pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai Rp 1.170 triliun.

"Kita punya government procurement Rp 1.170 triliun setiap tahun. Itu bertahun-tahun kita lakukan dan sebagian besar impor, mungkin 70% hingga 80%. Sekarang kita bilang enggak, enough is enough," kata Luhut di acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Luhut melanjutkan, nantinya belanja pemerintah sebanyak Rp 400 triliun akan dilakukan melalui e-katalog. Melalui program ini, UMKM dalam negeri bisa lebih berkembang karena produk-produknya ada di e-katalog.

"Jadi Rp 400 triliun tahun ini kita akan coba semua masuk e-katalog. Apa yang terjadi? Pemerataan, terjadi semua pembelanjaan dalam negeri," kata Menko Luhut.

Setiap pemerintah daerah pun nantinya dapat membuat e-katalog masing-masing. "Jadi nanti Anda buat sendiri, masukin di e-katalog. Sampai pada aspal, mobil, truk semua masuk e-katalog. Jadi Indonesia sudah cukup dalam masuk ke situ (digitalisasi)” ujar Luhut.

