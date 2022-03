Dow Melonjak 600 Poin, Penurunan 3 Hari S&P 500 Terhenti

Rabu, 16 Maret 2022 | 05:48 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street menguat pada perdagangan Selasa (15/3/2022) di tengah penurunan harga minyak jauh di bawah US$ 100.

S&P 500 Selasa mencatat kenaikan pertama dalam 4 hari melonjak 2,1% menjadi 4.262,45. Dow Jones Industrial Average bertambah 599,10 poin, atau 1,8%, menjadi 33.544,34 dan Nasdaq Composite yang berbasis teknologi naik 2,9% menjadi 12.948,62.

Penguatan terjadi karena investor mengamati perkembangan terbaru negosiasi gencatan senjata di Ukraina dan penguncian akibat Covid-19 di Tiongkok. Selain itu, investor juga mengantisipasi keputusan moneter Federal Reserve (The Fed) pada Rabu (16/3/2022) di mana bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2018.

"Pasar sangat tidak meyakinkan sejak tembus level tertinggi sepanjang masa pada 3 Januari," kata Kepala strategi investasi CFRA Sam Stovall.

Stovall menambahkan penurunan harga minyak dan data inflasi merupakan katalis saham melakukan reli.

Saham teknologi memimpin rebound setelah anjlok baru-baru ini. Microsoft dan Netflix masing-masing naik 3,8%. Sementara Oracle menguat 4,5%. Produsen chip Nvidia naik 7,7% dan Advanced Micro Devices bertambah 6,9%.

Disney dan McDonald's masing-masing melonjak 4% dan 2,8%. Sementara saham maskapai penerbangan mendapat dorongan setelah beberapa operator besar menaikkan prospek pendapatan. United dan American masing-masing naik lebih 9%, sementara Delta bertambah 8,7%.

Penurunan harga minyak mendorong saham perjalanan seperti pelayaran, hotel, kasino dan perusahaan game dan operator situs pemesanan perjalanan, memperoleh keuntungan tertinggi di S&P 500. Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF naik sekitar 2,7%.

Sementara itu, penurunan harga minyak memberikan tekanan pada saham energi. Chevron dan Exxon masing-masing turun sekitar 5%.

Adapun minyak mentah berjangka AS WTI Selasa turun sekitar 6,4% menjadi US$ 96,44 per barel, setelah mencapai US$ 130 minggu lalu. Sementara itu, patokan Brent internasional turun 6,5% pada US$ 99,91 per barel.

Di Ukraina, ibu kota Kyiv mengumumkan jam malam yang dimulai pukul 20.00 menyusul serangan rudal Rusia yang menghantam beberapa bangunan perumahan. Rusia dan Ukraina melanjutkan pembicaraan Selasa, setelah putaran negosiasi keempat tidak menghasilkan kesepakatan.

Sumber: CNBC