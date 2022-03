Turun Lagi, Harga Minyak 27% di Bawah Level Tertinggi

Rabu, 16 Maret 2022 | 06:31 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mencatat pelemahan besar pada Selasa (15/3/2022), karena pembicaraan Rusia dan Ukraina, potensi perlambatan permintaan Tiongkok, dan proyeksi kenaikan suku bunga Federal Reserve pada Rabu (16/3/2022).

Minyak mentah West Texas Intermediate, patokan minyak AS, dan Brent patokan global berada di bawah US$ 100 per barel pada Selasa, jauh dari lebih level tertinggi US$ 130 pada minggu lalu.

WTI mengakhiri perdagangan menjadi US$ 96,44, atau turun 6,38% pada Selasa setelah sempat menyentuh US$ 93,53. Adapun Brent turun 6,54% jadi $99,91 per barel, setelah sempat ke posisi US$ 97,44. Dengan demikian harga minyak sudah jatuh 27% dari posisi tertingginya pekan lalu.

"Kekhawatiran stagflasi Ukraina-Rusia, dan kenaikan suku bunga The Fed minggu ini menjadi sentimen bagi minyak," kata analis pasar di Oanda, Jeffrey Halley.

Selain itu, harapan negosiasi Ukraina-Rusia juga membebani harga minyak.

Minyak mentah melonjak di atas US$ 100 per barel untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun saat Rusia menginvasi Ukraina dan harga terus naik saat konflik meningkat.

WTI mencapai posisi tertinggi US$ 130,50 per barel awal pekan lalu, sementara Brent diperdagangkan setinggi US$ 139,26 per barel. Harga melonjak karena para trader khawatir ekspor energi Rusia akan terganggu. Sejauh ini AS dan Kanada telah melarang impor energi Rusia. Adapun Inggris mengatakan akan menghentikan impor dari Rusia.

Namun negara-negara lain di Eropa, yang bergantung pada minyak dan gas Rusia, belum melakukan langkah serupa.

Sementara langkah terbaru Tiongkok menekan penyebaran Covid-19 juga berdampak pada harga minyak. Negara ini adalah importir minyak terbesar di dunia, sehingga setiap penurunan permintaan akan menekan harga.

