Harga Emas Turun di Tengah Perundingan Rusia-Ukraina

Rabu, 16 Maret 2022 | 06:41 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas kembali turun pada Selasa (15/3/2022) karena perundingan gencatan senjata Rusia dan Ukraina mengurangi permintaan aset safe-haven. Sementara proyeksi bahwa bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam 3 tahun menambah tekanan pada emas.

Harga emas di pasar spot turun 1,8% jadi US$ 1.916,01 per ons. Sementara emas berjangka AS turun 2,2% menjadi US$ 1.917,7.

“Beberapa harapan bahwa pembicaraan antara Ukraina dan Rusia entah bagaimana dapat menyebabkan de-eskalasi sehingga mempengaruhi permintaan safe-haven emas,” kata analis ActivTrades, Ricardo Evangelista.

BACA JUGA Harga Emas Turun karena Sentimen Fed Angkat Imbal Hasil Obligasi

Harga emas jatuh untuk hari ketiga berturut-turut, atau penurunan beruntun terpanjang sejak akhir Januari 2022.

The Fed diperkirakan akan menaikkan biaya pinjaman sebesar 0,25 poin persentase pada akhir pertemuan 2 hari Rabu (16/3/2022).

Hal ini membuat imbal hasil treasury AS 10-tahun meningkat dan memberi tekanan pada emas. Pasalnya, kenaikan suku bunga AS meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

BACA JUGA Turun Rp 8.000, Harga Emas Antam di Kisaran Rp 1 Juta

“Kenaikan suku bunga AS sering menandakan titik rendah emas, jadi kita akan melihat sinyal seperti apa yang mereka kirim, dan seberapa hawkish pernyataan The Fed, mungkin akan menentukan prospek jangka pendek,” kata analis Saxo Bank, Ole Hansen.

Sementara itu, paladium di pasar spot naik 0,7% menjadi US$ 2.433,50 per ons, setelah mencapai level terlemahnya dalam 2 tahun pada Senin (14/3/2022) karena meredanya kekhawatiran pasokan.

Adapun harga perak di pasar spot turun 0,86% menjadi US$ 25,08 per ons dan platinum ambles hampir 5,65% menjadi US$ 992,80.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC