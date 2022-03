Bursa Asia Naik, Investor Tunggu Keputusan Fed

Rabu, 16 Maret 2022 | 07:26 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik naik pada perdagangan Rabu pagi (16/3/2022) menyusul kenaikan di Wall Street. Investor mengamati perkembangan situasi Covid-19 di Tiongkok serta keputusan suku bunga Federal Reserve AS (The Fed).

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,84%, sedangkan indeks Topix menguat 0,95%. Sementara Kospi Korea Selatan menguat 0,86%. Adapun S&P/ASX 200 Australia naik 0,45%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan menguat 0,29%.

Investor akan memantau pergerakan saham di Tiongkok setelah anjlok paling dalam di antara bursa Asia-Pasifik kemarin. Indeks Hang Seng di Hong Kong jatuh hampir 6% ke level terendah sejak Februari 2016. Hal itu terjadi ketika Tiongkok berjuang dengan wabah Covid-19 paling parah sejak puncak pandemi pada 2020. Sejumlah kota besar Tiongkok membatasi aktivitas bisnis.

Sementara patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 0,78% menjadi US$ 99,13 per barel dan minyak mentah berjangka AS melemah 0,9% menjadi US$ 95,57 per barel.

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average melonjak 599,10 poin, atau 1,82%, menjadi 33.544,34. Indeks S&P 500 naik 2,14% menjadi 4.262,45 dan Nasdaq Composite naik 2,92% menjadi 12.948,62.

Federal Reserve AS akan mengumumkan keputusan suku bunga terbaru Rabu di Amerika Serikat. Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga seperempat poin, kenaikan pertama sejak 2018.

Sementara Rusia akan membayar bunga US$ 117 juta pada dua obligasi euro pada Rabu, yang pertama dari empat jadwal pembayaran kepada kreditur pada Maret menyusul negara tersebut menghadapi prospek gagal bayar. Hal itu terjadi karena sanksi internasional setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Adapun indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya, berada di 98,924.

Sementara yen Jepang diperdagangkan pada 118,31 per dolar, masih lebih lemah dibandingkan level di bawah 116,1 minggu lalu. Dolar Australia berada di US$ 0,7189 setelah baru-baru ini jatuh dari atas US$ 0,72.

