Bursa Asia Menguat Dipimpin Hang Seng

Rabu, 16 Maret 2022 | 15:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia-Pasifik ditutup menguat pada perdagangan Rabu (16/3/2022), dipimpin saham Tiongkok yang menguat signifikan.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,64%, indeks komposit Shanghai naik 3,48%, Hang Seng Hong Kong naik 9,08%, S&P/ASX 200 naik 1,1%, Kospi Korsel naik 1,44%, Straits Times naik 1,71%.

Meskipun Hang Seng melonjak 9% hari ini, tetapi indeks acuan itu masih mengalami koreksi mingguan sekitar 2% setelah anjlok pada hari Senin dan Selasa.

Saham teknologi Tiongkok di Hong Kong mengalami kenaikan besar. Tencent naik 23,15%, Alibaba melonjak 27,3% dan NetEase melonjak 23,4%. Indeks Hang Seng Tech melonjak 22,2% menjadi 4.243,39.

BACA JUGA Bursa Asia Naik, Investor Tunggu Keputusan Fed

Sebagian besar keuntungan pada hari Rabu datang setelah laporan media Pemerintah Tiongkok mengisyaratkan dukungan untuk saham Tiongkok yang listing di luar negeri. Mengutip pertemuan stabilitas keuangan Rabu yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Liu He, media negara Tiongkok menyebutkan regulator AS dan Tiongkok sedang membahas rencana kerja sama pada saham Tiongkok yang terdaftar di AS.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com