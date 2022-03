Ini Dampak Perang Rusia-Ukraina Terhadap Ekspor-Impor Indonesia

Rabu, 16 Maret 2022 | 17:54 WIB

Oleh : Herman / FER

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M. Rachbini dalam acara Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk “Mengatasi Ancaman Terhadap Ekonomi Nasional di Balik Krisis Ukraina-Rusia”, 16 Maret 2022 (Foto: Beritasatu Photo/Herman)

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M. Rachbini menuturkan, dampak perang Rusia-Ukraina secara langsung terhadap kinerja ekspor-impor Indonesia dengan kedua negara tersebut sifatnya terbatas, karena share ekspor dan impornya kecil. Namun, jika dilihat per komoditas, perang ini juga bisa mengganggu harga dalam negeri.

Saat ini impor gandum Indonesia terbesar dari Ukraina mencapai 27%, setelah itu Kanada 24,4% dan Argentina 24%. Impor pupuk dari Rusia juga terbesar ketiga mencapai 23%. Di sisi lain, impor minyak mentah juga meningkat karena harga dunia yang melambung tinggi.

"Hal ini dapat menyebabkan gangguan harga di dalam negeri, terutama gandum dan olahan makanan dari gandum, serta harga pupuk. Harga minyak dunia yang tinggi akan meningkatkan biaya produksi dalam negeri,” kata Eisha dalam acara Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk “Mengatasi Ancaman Terhadap Ekonomi Nasional di Balik Krisis Ukraina-Rusia”, Rabu (16/3/2022).

Untuk ekspor, kenaikan harga komoditas dunia seperti palm oil, batu bara dan nikel memang akan mendorong nilai ekspor Indonesia naik. Namun, windfalss dari kenaikan harga ini bisa terjadi hanya dalam jangka pendek.

“Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi global dan inflasi juga dapat berpengaruh pada permintaan komoditas dunia,” paparnya.

