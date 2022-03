Kompor Induksi Solusi Tekan Impor LPG

Rabu, 16 Maret 2022 | 18:52 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Harga minyak dunia yang terus naik membuat harga acuan LPG yaitu CP Aramco terus melambung. Per Maret 2022 ini, harga CP Aramco sudah menyentuh US$ 900 per metrik ton. Padahal saat ini, 65% LPG berasal dari impor sehingga bisa meningkatkan defisit neraca perdagangan.

“Dampaknya adalah penggunaan dolar akan meningkat dan bisa menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi. Oleh karena ini, penggunaan kompor induksi akan membantu pemerintah untuk mengurang impor LPG,” kata Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (15/03/2022).

Mamit menyampaikan, impor LPG dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan konsumsi yang terus naik. Pada tahun 2024, impor LPG bisa mencapai Rp 67,8 triliun. “Dengan beralih ke kompor induksi, ketergantungan terhadap impor LPG bakal berkurang secara bertahap sehingga mendorong kemandirian energi. Tak hanya itu, masalah defisit transaksi berjalan akibat impor LPG secara perlahan juga dapat diselesaikan,” kata Mamit

Menurut dia, arahan Presiden di Istana Bogor pada November 2021 sudah sangat jelas, yaitu mengubah energi berbasis impor ke energi berbasis domestik. Pemanfaatn potensi energi dalam negeri adalah yang utama termasuk konversi kompor LPG ke kompor induksi.

“Selain mengurangi angka impor, konversi ini juga bakal menekan subsidi LPG dalam APBN yang terus membengkak. Pada tahun ini saja pemerintah menganggarkan Rp 61 triliun untuk subsidi LPG dengan asumsi ICP US$ 63 per barel. Per Februari 2022, ICP sudah menyentuh dilevel US$ 95,72 per barel. Kenaikan ini akan berdampak terhadap beban subsidi LPG dimana setiap kenaikan US$ 1 ICP maka beban subsidi LPG akan meningkat sebesar Rp 1,47 T. Jadi bisa dibayangkan berapa beban penambahan untuk subsidi LPG 3 kg saat ini,” urai Mamit

Jadi perubahan dari LPG ke kompor listrik manfaatnya akan bisa langsung terasa. Negara juga akan lebih hemat karena ada pengurangan subsidi LPG. “Masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari penggunaan kompor induksi ini. Konsumsi menggunakan kompor induksi, jika dibandingkan 1 kg LPG adalah sebesar 7,1 kWh. Artinya, dengan memakai kompor listrik masyarakat hanya perlu merogoh kocek Rp 10.266, yang setara dengan 1 kg LPG non-subsidi dengan harga Rp. 15.500 per kg,” papar Mamit.

Dengan asumsi pemakaian 1 bulan sebanyak 9 kg, maka biaya yang dikeluarkan rumah tangga mencapai Rp 139.500. Sedangkan pemakaian 1 bulan kompor induksi setara dengan 64,7 kWh atau hanya Rp 93.556. “Artinya, penggunaan energi LPG lebih mahal Rp 45.944 per bulan jika dibandingkan dengan penggunaan kompor induksi,” pungkas Mamit.

