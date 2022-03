Sambut MotoGP Mandalika, Garuda Siapkan 236 Penerbangan Menuju Lombok

Rabu, 16 Maret 2022 | 20:20 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia beserta anak usaha Citilink, menyiapkan 236 penerbangan menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat. Langkah ini sebagai wujud dukungan perusahaan terhadap gelaran MotoGP Mandalika.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyampaikan, penambahan kapasitas penerbangan ini juga merespons animo masyarakat untuk menyaksikan secara langsung gelaran internasional tersebut.

"Upaya perluasan aksesibilitas tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif penambahan kapasitas penerbangan, diantaranya terhitung mulai tanggal 15 Maret 2022 hingga 23 Maret 2022 Garuda Indonesia Group telah mempersiapkan sedikitnya 236 penerbangan dari dan menuju Lombok," kata Irfan dalam keterangan persnya, Rabu (16/4/2022).

Adapun Garuda Indonesia akan melayani 138 penerbangan menggunakan pesawat berbadan lebar A330-300 dan A330-200 serta pesawat narrow body B737-800NG. Sementara itu, Citilink akan menghadirkan 98 penerbangan dengan mengoperasikan armada Airbus A 320 yang menghubungkan Lombok dari dan menuju tiga kota besar Indonesia yakni Jakarta, Surabaya, dan Denpasar.

Selain itu, Garuda Indonesia juga akan menghadirkan layanan khusus shuttle flight dengan rute Denpasar-Lombok pulang pergi (pp) yang akan beroperasi pada Minggu (20/3/2022). Hadirnya shuttle flight ini diharapkan dapat menjadi opsi tersendiri bagi masyarakat yang ingin menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika, sekaligus berwisata di Bali dengan pilihan jadwal penerbangan yang lebih seamless.

"Sebagai national flag carrier, Garuda Indonesia akan terus bergerak adaptif dalam memaksimalkan penyediaan layanan penerbangan sejalan dengan momentum berbagai gelaran event internasional di Indonesia pada tahun ini, salah satunya MotoGP yang pada tahun ini akan dilaksanakan di Mandalika, Lombok," ungkap Irfan.

Selaras dengan penambahan kapasitas penerbangan tersebut, Garuda Indonesia juga mendukung kelancaran jalannya gelaran MotoGP melalui pengoperasian 23 penerbangan khusus charter yang diperuntukkan bagi para peserta dan tim official, serta memberikan layanan ekstra berupa tambahan bagasi bagi seluruh rider dan official yang akan terbang menuju Lombok, termasuk penyediaan dedicated counter check-in sebagai added value pre-flight.

Selain penerapan secara berkelanjutan Garuda Indonesia Group juga terus memonitor situasi dan perkembangan kebutuhan penerbangan masyarakat guna memastikan layanan penerbangan dapat senantiasa terpenuhi terutama pada saat gelaran internasional berlangsung di Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com