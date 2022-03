Dow Melonjak 500 Poin Setelah Fed Naikkan Suku Bunga

Kamis, 17 Maret 2022 | 05:52 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street menguat Rabu (16/3/202) setelah bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga, pertama kalinya sejak 2018. The Fed juga mengatakan akan menaikkan enam kali lagi pada tahun ini.

Dow Jones Industrial Average naik 518,76 poin, atau 1,5%, menjadi 34.063,10, S&P 500 menguat 2,2% menjadi 4.357,86, dan Nasdaq Composite bertambah 3,7% menjadi 13.436,55.

The Fed menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar 0,25 poin persentase, dalam upaya mengendalikan lonjakan inflasi.

“Ini adalah langkah yang sangat agresif,” kata Kepala Strategi Global di JPMorgan Asset Management, David Kelly. “Saya hanya ingin The Fed mempertahankan fleksibilitas. Dalam jangka panjang, kita harus mengembalikan suku bunga ke tingkat riil yang positif."

Sementara imbal hasil Treasury 10-tahun menyentuh level tertinggi sejak 2019 setelah pernyataan Fed.

Saham bank naik karena optimisme bahwa kenaikan suku bunga the Fed akan mendongkrak laba perusahaan. Saham JPMorgan bertambah 4,4% dan Bank of America naik 3,1%.

Micron Technology adalah salah satu saham di S&P 500 dengan kinerja terbaik, naik 8,9%. Saham Starbucks menguat 5,1%. Sementara anggota Dow Boeing bertambah 5%.

BACA JUGA Bursa Eropa Naik di Tengah Harapan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina

Kenaikan saham juga menyusul laporan Financial Times bahwa Ukraina dan Rusia telah membuat kemajuan signifikan dalam upaya perdamaian, termasuk penarikan pasukan Rusia.

Sebelum laporan FT, saham menguat di tengah harapan gencatan senjata. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan perjanjian damai mulai "terdengar lebih realistis" dalam pidatonya Selasa (15/3/2022). Sementara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan kepada BBC bahwa ada beberapa harapan untuk mencapai kompromi. Media Pemerintah Rusia yang mengutip Kremlin menggemakan sentimen serupa semalam.

"Anda mulai melihat beberapa resolusi dari beberapa masalah ekonomi," kata Kepala investasi Stephanie Lang.

Perang Ukraina dan Rusia telah mengirimkan gelombang pasar keuangan global, mendorong kenaikan harga komoditas dan menekan bursa saham.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC