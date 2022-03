Harga Minyak Turun karena Perundingan Rusia-Ukraina Bawa Kemajuan

Kamis, 17 Maret 2022 | 06:27 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia jatuh pada Rabu (16/3/2022) karena para trader bereaksi terhadap harapan kemajuan perundingan damai Rusia-Ukraina. Selain itu, persediaan minyak Amerika Serikat (AS) naik.

Patokan global minyak mentah Brent turun 2,35% menjadi US$ 97,56 per barel pada pukul 14:40 waktu Amerika. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 1,45% menjadi US$ 95,04 per barel.

Pada minggu lalu Brent sempat melewati US$ 139 per barel di tengah kekhawatiran gangguan berkepanjangan pasokan Rusia. Sekarang, aksi jual telah membuat harga minyak turun. Namun beberapa analis memperingatkan bahwa hal ini mencerminkan terlalu optimistis bahwa perang akan berakhir.

Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia sejak menginvasi Ukraina lebih 2 minggu lalu. Hal ini mengganggu perdagangan minyak Rusia 4 hingga 5 juta barel setiap hari.

Brent melakukan reli 28% dalam 6 hari dan kemudian turun 24% selama enam hari berikutnya hingga Rabu. Sejumlah faktor mendorong perubahan, seperti harapan perjanjian damai Rusia-Ukraina dan sinyal kemajuan antara Amerika Serikat dan Iran untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015 yang memungkinkan Republik Islam itu untuk mengekspor minyak jika setuju membatasi nuklirnya. Selain itu, permintaan Tiongkok diperkirakan akan melambat karena lonjakan kasus virus corona.

Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan, sekitar 3 juta barel per hari minyak Rusia mungkin tidak bisa dilepas ke pasar mulai April, karena sanksi Barat dan pembeli menunda. “Kerugian ini bisa semakin dalam jika larangan dipercepat,” kata IEA yang berbasis di Paris.

Sementara persediaan minyak AS naik 4,3 juta barel. Sejalan dengan itu, stok di hub Cushing, Oklahoma naik, mengurangi kekhawatiran rendahnya tingkat persediaan.

Minyak mentah di bawah US$ 100 pada Selasa (15/3/2022), pertama kalinya sejak akhir Februari. Harga mencapai level tertinggi 14 tahun pada 7 Maret.

Tanda-tanda kemajuan pembicaraan damai Rusia-Ukraina menambah nada bearish (pelemahan) minyak. Presiden Ukraina mengatakan posisi Ukraina dan Rusia terdengar lebih realistis, meski masih membutuhkan waktu. Sementara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan kepada BBC bahwa ada beberapa harapan untuk mencapai kompromi. Media Pemerintah Rusia yang mengutip Kremlin menggemakan sentimen serupa semalam.

"Ketakutan gangguan pasokan mulai mereda karena kemajuan pembicaraan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina," kata pialang minyak PVM, Stephen Brennock.

