Harga Emas Stabil Setelah Fed Naikkan Suku Bunga, Dolar Melemah

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas stabil pada Rabu (16/3/2022) karena dolar melemah setelah bank sentral Amerika, Federal Reserve (the Fed) menaikkan suku bunga 0,25 poin persentase.

Harga emas di pasar spot naik 0,1% jadi US$ 1.920,45 per ons. Di awal sesi, emas turun sebanyak 1,2% menjadi US$ 1.894,70 karena imbal hasil Treasury AS melonjak pascapengumuman Fed. Sementara emas berjangka AS turun 1,1% jadi US$1.908,40.

“Emas bertahan dengan baik setelah penurunan tajam baru-baru ini. Saya memperkirakan harga emas diperdagangkan antara kisaran US$ 1.880-US$ 1.960 dalam waktu dekat,” kata trader logam independen di New York, Tai Wong.

Namun kata dia, The Fed agak lebih hawkish (agresif) dari yang diharapkan. "Mereka memproyeksikan kenaikan pada setiap pertemuan ke depan pada tahun 2022. Ini bukan pertanda baik untuk pasar emas,” kata dia.

Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena hal ini meningkatkan biaya peluang menahan safe haven yang tidak memberikan imbal hasil, sekaligus meningkatkan dolar.

Namun, indeks dolar turun 0,5% terhadap pesaingnya, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lain. Sementara acuan imbal hasil Treasury AS 10-tahun juga turun dari level tertinggi baru-baru ini.

The Fed memproyeksikan kebijakan suku bunga akan mencapai kisaran 1,75% dan 2% pada akhir tahun. Hal ini menandai ketidakpastian ekonomi imbas perang di Ukraina dan krisis kesehatan Covid-19.

Sementara harapan seputar kemajuan perundingan damai antara Rusia dan Ukraina ditambah penurunan harga minyak telah mengurangi permintaan emas batangan.

Sedangkan harga perak di pasar spot naik 0,3% menjadi US$ 24,94 per ons dan platinum melonjak 3,3% menjadi US$ 1.018,65.

Sedangkan paladium turun 0,2% menjadi US$ 2.418,56 per ons di tengah meredanya kekhawatiran pasokan.

