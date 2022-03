Imbas the Fed IHSG Diprediksi Naik, Pantau Saham Ini

Kamis, 17 Maret 2022 | 08:46 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini diperkirakan akan menguat di tengah sentimen positif global.

"IHSG diproyeksikan bergerak upward," kata NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam risetnya Kamis (17/3/2022).

Dia mengatakan pelaku pasar mencermati kenaikan suku bunga the Fed yang memberikan kepastian, di tengah kekhawatiran kenaikan inflasi Amerika Serikat.

Selain inflasi, kebijakan the Fed ini disebabkan serangan Rusia ke Ukraina.

NH Korindo Sekuritas Indonesia memproyeksi pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini berkisar pada rentang 6.900 hingga 7.080.

Bursa AS Wall Street menguat Rabu (16/3/202) setelah bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga, pertama kalinya sejak 2018. The Fed juga mengatakan akan menaikkan enam kali lagi pada tahun ini. Dow Jones Industrial Average naik 518,76 poin, atau 1,5%, menjadi 34.063,10, S&P 500 menguat 2,2% menjadi 4.357,86, dan Nasdaq Composite bertambah 3,7% menjadi 13.436,55.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 1,07% ke 6.992,4 pada akhir perdagangan hari ini, Rabu (16/3/2022). Sebanyak 22 miliar lembar saham senilai Rp 15,05 triliun ditransaksikan hari ini. Sebanyak 315 saham menguat, 215 melemah, dan 152 stagnan. Kapitalisasi IHSG sebesar Rp 8.802,45 triliun.

Untuk saham pilihan hari ini:

1. PT Indika Energy Tbk (INDY)

Buy target 2.900.

2. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)

Buy target 8.750.

3. PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL)

Buy target 174.

4. PT Harum Energy Tbk (HRUM).

Buy target 14.750.

5. PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID)

Buy target 484.

Sumber: BeritaSatu.com