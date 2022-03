Bursa Asia Menguat, Hang Seng Melesat 7%

Kamis, 17 Maret 2022 | 16:14 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia-Pasifik naik pada perdagangan Kamis (17/3/2022) setelah the Federal Reserve AS mengumumkan kenaikan suku bunga pertama dalam lebih dari tiga tahun.

Indeks Hang Seng Hong Kong memimpin kenaikan di antara pasar utama kawasan itu, melonjak 7,04% menjadi ditutup pada 21.501,23 dan menghapus kerugian besar dari awal pekan ini. Sehari sebelumnya Hang Seng meroket 9%.

Indeks Hang Seng Tech melonjak 7,76% menjadi 4.572,79, dengan Tencent naik 6,27%, Alibaba melonjak 12,46% dan JD.com melonjak 15,85%.

Indeks komposit Shanghai naik 1,4% menjadi 3.215,04 sedangkan komponen Shenzhen naik 2,4% menjadi 12.289,97.

Pada hari Rabu, pasar Tiongkok melambung setelah laporan media pemerintah Tiongkok mengisyaratkan dukungan untuk saham Tiongkok. Saham Tiongkok yang terdaftar di AS juga ikut menguat. Laporan itu mengatakan regulator dari kedua negara membahas rencana kerja sama pada saham Tiongkok yang terdaftar di AS.

Ia juga mengatakan pihak berwenang akan bekerja menuju stabilitas di sektor properti. Kementerian Keuangan Tiongkok juga mengumumkan tidak ada rencana untuk memperluas uji pajak properti tahun ini.

Saham properti Tiongkok di Hong Kong melonjak pada hari Kamis, dengan Country Garden naik 28,41%, Sunac meroket 59,03% dan China Evergrande Group melonjak 17,83%. Indeks Hang Seng Properties naik 9,46% menjadi 29.555,58.

Bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) pada Rabu (16/3/2022) waktu AS menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, pertama kalinya sejak 2018 dalam rangka menekan inflasi AS tertinggi dalam 4 dekade.

Sumber: CNBC.com