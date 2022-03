Danamas dan Asparindo Bantu Usaha UMKM di Pasar

Kamis, 17 Maret 2022 | 20:42 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas) menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) dalam pembiayaan revitalisasi kios di PD Pasar Jaya yang ditandai penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) oleh CEO Danamas, Joyce Andries, dan Ketua Asparindo, Y. Joko Setiyanto belum lama ini. Kolaborasi ini sebagai wujud mendukung UMKM dalam rangka pengembangan pasar-pasar di Indonesia.

CEO Danamas Joyce Joyce Andries mengatakan bahwa usaha di pasar saat ini berkembang pesat, khususnya jajaran pasar di kota-kota besar. Hal tersebut menunjukan bahwa kebutuhan tempat usaha menjadi tinggi. “Usaha di pasar-pasar nasional saat ini berkembang, baik tradisional maupun modern," jelas Joyce dalam keterangan tertulisnya Kamis (17/3/2022).

Joyce menjelaskan bahwa pertumbuhan usaha di pasar tradisional harus terus dijaga dan dikelola dengan baik agar bisa bersaing dengan pasar modern. "Geliat usaha UMKM di pasar perlu dijaga," kata dia.

Dia juga mengungkapkan penandatanganan ini menjadi simbol kerja sama antara Lancar by Danamas dan Asparindo untuk membantu pembiayaan UMKM dan pertumbuhan pasar-pasar di Indonesia agar lebih optimal. "Termasuk PD Pasar Jaya maupun pasar lainnya menuju arah yang baik," kata dia.

Danamas merupakan perusahaan di bidang financial technology (fintech) di bawah naungan Sinarmas Financial Services, Danamas menjadi platform layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer to peer lending (P2P Lending)

