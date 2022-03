Bursa Eropa Menguat Respons The Fed dan BOE

Jumat, 18 Maret 2022 | 05:28 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com— Bursa Eropa ditutup menguat pada Kamis (17/3/2022) karena investor merespons kenaikan suku bunga Bank of England (BOE) dan bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (the Fed), pertama sejak 2018.

Indeks Stoxx 600 pan-Eropa ditutup naik 0,4%. Saham minyak dan gas menguat 2,2%. FTSE 100 Inggris menunjukkan kinerja terbaik di Eropa dengan kenaikan 1,2%.

Bank of England pada Kamis menaikkan suku bunga pada pertemuan 3 hari berturut-turut. BOE memberikan nada dovish karena konflik Rusia-Ukraina diperkirakan membuat inflasi berada dalam tren tinggi. Komite Kebijakan Moneter Bank memberikan suara 8-1 mendukung kenaikan 0,25 poin persentase menjadi 0,75%.

Pasar global juga mencerna kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve untuk pertama kalinya sejak 2018 dan menandakan enam kenaikan lagi pada tahun 2022.

Sementara perang di Ukraina masih mendominasi berita utama. Laporan kemajuan negosiasi gencatan senjata membantu meningkatkan saham pada Rabu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan pidato emosional kepada Kongres AS, sedangkan Presiden AS Joe Biden menyetujui tambahan senjata dikirim ke Ukraina.

Pendapatan perusahaan di Eropa berasal datang dari Audi, Veolia, Ocado, dan Deliveroo.

Dalam pergerakan harga saham, Deliveroo naik 6,3%. Sementara perusahaan biotek Italia DiaSorin menguat 7,75% setelah pendapatan setahun penuh lebih baik dari perkiraan.

Di bagian bawah indeks, konglomerat Jerman Thyssenkrupp turun 9,4% setelah sang CEO mengatakan bahwa perang Ukraina memaksa perusahaan menilai kembali pengeluaran dan pemisahan divisi baja.

Sumber: CNBC