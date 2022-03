Wall Street Menguat 3 Hari Beruntun, Investor Nyaman dengan The Fed

Jumat, 18 Maret 2022 | 05:45 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street melonjak untuk hari ketiga berturut-turut pada Kamis (17/3/2022) karena investor mencerna berita terbaru Ukraina. Selain itu, pelaku pasar merasa nyaman dengan hasil pertemuan bank sentral, Federal Reserve (the Fed).

Dow Jones Industrial Average menguat 417,66 poin atau 1,2%, menjadi 34.480,76. S&P 500 naik 1,2% menjadi 4.411,67 dan Nasdaq Composite bertambah 1,3% menjadi 13.614,78.

Kenaikan itu terjadi setelah reli besar-besaran dalam 2 hari. S&P 500 melonjak lebih 3% dalam 2 hari perdagangan sebelumnya. Sementara Dow membukukan lonjakan berturut-turut 500 poin.

"Kami meraih kenaikan di hari ketiga," kata Kepala Investasi Sanctuary Wealth, Jeff Kilburg.

Bursa saham naik bahkan setelah Kremlin menolak kemajuan perundingan damai Ukraina-Rusia. Menurut Bloomberg News, juru bicara Kremlin menyebut laporan itu "salah." Hal ini merujuk Financial Times pada Rabu (16/3/2022) yang melaporkan bahwa kedua negara telah membuat "kemajuan signifikan" dalam rencana perdamaian. Selain itu, Rusia akan menarik pasukannya dari Ukraina.

Kamis menandai hari penting bagi Rusia untuk membayar kupon obligasi negara, yang jatuh tempo pada Rabu untuk menghindari default. Reuters melaporkan bahwa Rusia melakukan dua pembayaran dalam dolar. Uang itu segera didistribusikan kepada pemegang obligasi.

Sumber: CNBC