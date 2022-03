Emas Rebound karena Pelemahan Dolar, Investor Pantau Situasi Ukraina

Jumat, 18 Maret 2022 | 06:46 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik (rebound) 1% pada Kamis (17/3/2022), didukung pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil Treasury. Investor tetap berhati-hati mengamati perkembangan perundingan damai Rusia dan Ukraina.

Harga emas di pasar spot naik 0,8% menjadi US$ 1.943,30 per ons, sedangkan emas berjangka AS ditutup naik 1,8% menjadi US$ 1.943,20 per ons.

"Dengan pelemahan dolar dan situasi Ukraina, orang-orang mulai menumpuk emas," kata Kepala Penjualan dan Pemasaran Perdagangan Heraeus Metals Management di New York, Miguel Perez-Santalla.

Tanda-tanda kemajuan perundingan untuk mengakhiri perang di Ukraina, telah memicu kenaikan bursa saham global minggu ini. Namun Kremlin mengatakan belum ada kesepakatan.

Dolar dan imbal hasil Treasury turun sehari setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 poin persentase.

Kenaikan suku bunga AS biasanya menekan emas karena meningkatkan biaya peluang memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil. Namun investor emas tampaknya mencerna kenaikan suku bunga Fed dengan tenang, mengingat bahwa sebagian besar ditujukan untuk mengatasi melonjaknya inflasi.

Sementara harga paladium naik 4,1% menjadi US$ 2.507,42 per ons, meskipun turun hampir US$ 1.000 dari level tertinggi Maret. Sedangkan harga perak di pasar spot naik 1% menjadi US$ 25,31 per ons dan platinum naik 0,4% menjadi US$ 1.021,95.

Sumber: CNBC