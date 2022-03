YLKI: Subsidi Minyak Goreng Curah Berpotensi Salah Sasaran

Jumat, 18 Maret 2022 | 13:45 WIB

Oleh : Herman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah menetapkan kebijakan baru terkait minyak goreng, di mana untuk harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter. Sedangkan untuk harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian.

Terkait kebijakan baru ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terkait HET minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000. Jangan sampai kelompok konsumen minyak goreng premium mengambil hak konsumen menengah bawah dengan membeli, apalagi memborong minyak goreng nonpremium yang harganya jauh lebih murah.

“Idealnya subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup saja, by name by address, sehingga subsidinya tepat sasaran. Sedangkan subsidi terbuka seperti sekarang berpotensi salah sasaran, karena minyak murah gampang diborong oleh kelompok masyarakat mampu. Akibatnya, masyarakat menengah bawah akibatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng murah. Pemerintah seharusnya belajar dari subsidi pada gas melon,” kata Tulus Abadi, Jumat (18/3/2022).

YLKI menyayangkan terkait bongkar pasang kebijakan minyak atau kebijakan coba-coba, sehingga konsumen, bahkan operator menjadi korbannya. YLKI juga terus mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengulik adanya dugaan kartel dan oligopoli dalam bisnis minyak goreng, crude palm oil (CPO), dan sawit.

“YLKI juga mendesak pemerintah untuk transparan, sebenarnya domestic market obligation (DMO) 20% itu mengalir ke mana, ke industri minyak goreng, atau mengalir ke biodiesel. Sebab DMO 20% memang tidak akan cukup kalau disedot ke biodiesel. Dalam kondisi seperti sekarang, CPO untuk kebutuhan pangan lebih mendesak, daripada untuk energi,” kata Tulus.

