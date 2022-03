Kualitas Membaik, Klaim Asuransi Kredit Turun 28,8%

Jumat, 18 Maret 2022 | 18:48 WIB

Oleh : Prisma Ardianto / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Klaim asuransi kredit (credit insurance) turun 28,8% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 7,63 triliun pada akhir 2021. Penurunan dipengaruhi kualitas kredit/pembiayaan yang kian membaik dari bank, multifinance, maupun financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending.

Mengacu data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), penurunan tersebut ikut menekan rasio klaim dari asuransi kredit menjadi 55,8% pada 2021. Posisi itu terus menurun dalam 2 tahun terakhir yakni 65,2% pada tahun 2020 dan 66,12% pada 2019. Besaran rasio klaim itu dinilai mengkhawatirkan mengingat karakteristik asuransi kredit yang memberi proteksi jangka panjang (long term). Apalagi eksposur risiko meningkat saat pandemi melihat banyak portofolio kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi.

Dalam 2 tahun terakhir, tidak sedikit penerbit polis asuransi kredit rela melepas portofolio asuransi kredit. Sedangkan pemain eksisting terus berupaya meningkatkan manajemen risikonya lewat penyesuaian term & condition, meningkatkan tarif premi, hingga selektif memilih akun kredit.

Wakil Ketua Bidang Statistik, Riset & Analisa AAUI Trinita Situmeang menyampaikan, para pemain asuransi kredit telah berkumpul dan mengadakan diskusi pada medio 2021 untuk melakukan sejumlah perbaikan, tetapi juga mesti mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan proteksi asuransi kredit. Perbaikan yang dimaksud berupa melihat sisi underwriting guideline, sistem pentarifan, sistem pencadangan, dan ekspektasi klaim.

"Penurunan klaim asuransi kredit disebabkan ada pembatasan, kemudian ada perbaikan kualitas kredit. Langkah-langkah yang sudah dilakukan, termasuk mitigasi risiko, tentu kita harapkan akan mendorong perbaikan performa dari asuransi kredit, baik dari sisi top line dan bottom line," jelas Trinita, Kamis (17/3/2022).

Di samping pembatasan, dia mengakui, klaim asuransi kredit yang berhasil ditekan tidak terlepas dari membaiknya kualitas kredit dari perbankan, multifinance, dan fintech P2P lending sebagai pemegang polis. Kredit bermasalah (non performing loan/NPL) bank sebesar 3,00% pada 2021, turun tipis dibandingkan akhir 2020 sebesar 3,06%.

Sumber: Investor Daily