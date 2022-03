Airlangga: Masyarakat Dibebaskan Beli Minyak Goreng Curah Subsidi

Jumat, 18 Maret 2022 | 19:31 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memastikan subsidi minyak goreng curah tak akan dilakukan dengan skema tertutup agar penerimanya lebih tepat sasaran atau masyarakat miskin (by name by address).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, masyarakat dibebaskan untuk memilih membeli minyak goreng curah subsidi atau minyak goreng kemasan.

"Pemerintah mempersilakan masyarakat untuk memilih, kalau kemasan premium ke modern market dan lainnya, kalau beli yang curah silakan ke pasar tradisional ke pembelian minyak goreng dalam format curah," ujar Airlangga dalam media briefing dengan media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/3/2022).

Ia pun menjelaskan, subsidi minyak goreng curah yang diberikan pemerintah merupakan bentuk subsidi produk yang sifatnya non-reguler, bukan dikhususkan untuk masyarakat miskin.

Menurut Airlangga Hartarto, saat ini pemerintah telah memiliki banyak program bantuan sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dalam bentuk perlindungan sosial, seperti program keluarga harapan (PKH) hingga pemberian sembako untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.

"Subsidi ini (minyak goreng curah) produk. Pemerintah sudah punya program perlindungan sosial, keluarga penerima manfaat 18,8 juta, sembako 10 juta, program reguler. Sedangkan ini (subsidi minyak goreng curah) adalah program non reguler," jelasnya.

Sumber: Investor Daily