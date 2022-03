Sinar Mas Salurkan 500 Ton Minyak Goreng Curah di Jabar dan Jatim

Minggu, 20 Maret 2022 | 19:25 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Sinar Mas Agribusiness and Food menyalurkan 500 ton minyak goreng curah ke Jawa Barat dan Jawa Timur, Minggu, 20 Maret 2022. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Sinar Mas Agribusiness and Food melanjutkan penyaluran minyak goreng curah dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022.

Penyaluran minyak goreng curah tersebut merupakan kebijakan pemerintah setelah adanya kebijakan baru terkait minyak goreng kemasan yang dijual mengikuti harga pasar. Minyak goreng curah diperuntukan bagi masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil.

Sebanyak 500 ton minyak goreng curah disalurkan ke distributor dan toko baik yang berada di Jawa Timur (melalui empat distributor di Kota Surabaya) dan Jawa Barat (Pasar Cipete Utara dan Tambun Bekasi).

Siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Minggu (20/3/2022) menyebutkan, penyaluran tersebut merupakan dukungan perusahaan terhadap upaya pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng curah bagi masyarakat, khususnya jelang

Ramadan.

Distribusi minyak goreng curah direncanakan akan diperluas ke berbagai area lain di Indonesia seperti Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Corporate Affairs Director Sinar Mas Agribusiness and Food, Harry Hanawi mengungkapkan, perusahaan tetap mempertahankan produksi maksimal dari kapasitas agar ketersediaan minyak goreng curah mencukupi permintaan pasar. Diperkirakan, permintaan minyak goreng akan tetap tinggi menjelang dan sampai dengan bulan Ramadan.

"Perusahaan berkomitmen menyediakan minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 per liter dan memastikan konsumen yang berhak mendapatkan minyak goreng berkualitas untuk konsumsi sehari-hari, terutama menjelang Ramadan," jelas Harry.

