Langlang Laju Layang Kerja Sama dengan Oki Pulp

Minggu, 20 Maret 2022 | 20:40 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

PT Langlang Laju Layang melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PT Oki Pulp and Paper Mills, di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Langlang Laju Layang melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PT Oki Pulp and Paper Mills untuk pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Dermaga Seaport PT Oki Pulp and Papers Mills wilayah kerja Kantor UPP (Unit Pelaksana Teknis) Kelas III Sungai Lumpur, Sumatera Selatan.

Hadir dalam penandatanganan perjanjian kerja sama dari PT Langlang Laju Layang Komisaris Andrew Tanamas, Direktur Utama Andy Ngadimin, Direktur Operasi dan Komersil Capt Harry Buana Putra, dan Direktur Umum dan Keuangan Eddy Yuanto. Sedangkan dari PT Oki Pulp and Papers Mills, adalah Director of Comercial Davit Boentoro, License & Import Division Arifin Wijaya, Head of Import Johanes Joko.

Direktur Utama PT Langlang Laju Layang Andy Ngadimin mengatakan pelayanan pemanduan di pelabuhan merupakan salah satu bentuk jasa kepelabuhan yang sangat penting. Peranan pemanduan ini akan memberikan kontribusi penting terhadap performansi pelabuhan secara keseluruhan.

Andy juga menyampaikan, PT Langlang Laju Layang menyambut baik atas kerja sama dan hubungan baik yang dapat dibangun dengan PT Oki Pulp and Papper Mills.

Dengan kerja sama yang dibangun ini diharapakan dapat menjalankan mandat dan pelimpahan yang telah diterima oleh BUP PT Langlang Laju Layang dengan baik untuk pemenuhan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Tentu dengan tidak mengesampingkan kewajiban dalam menunjang pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi global,” ujar Andy, Minggu (20/3/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Komersial Capt Harry Buana Putra mengungkapkan PT Langlang Laju Layang secara corporate akan berkomitmen penuh untuk dapat menjadi mitra perusahaan-perusahaan pengelola pelabuhan dan terminal-terminal yang ada di seluruh Indonesia, bersama-sama membangun standarisasi pelayanan jasa kepelabuhanan yang baik.

Capt Harry mengatakan, pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang keamanan dan keselamatan pelayaran. Untuk dapat memberikan dan mendukung kelancaran transportasi kapal, arus barang dan supply chain logistik di pelabuhan.

Ia menjelaskan PT Langlang Laju Layang sebagai badan usaha pelabuhan dalam melaksanakan kegiatan pemanduan dan penundaan kapal memiliki standarisasi dengan memperhatikan faktor-faktor keselamatan, perlindungan terhadap lingkungan maritim.

