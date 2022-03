BSI Konsisten Kembangkan Sembilan Segmen Utama

Senin, 21 Maret 2022 | 05:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com– Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi mengatakan, keberhasilan perbankan syariah melampaui perbankan konvensional meraup dana pihak ketiga (DPK) dalam 5 tahun terakhir, makin memuluskan langkah BSI mengembangkan sembilan segmen utama yang dikelola. Kesembilan segmen utama itu terdiri atas masjid, haji dan umrah, zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf), sekolah Islam, fesyen halal, makanan dan minuman halal, serta layanan kesehatan halal.

“Kemajuan ini menandakan preferensi masyarakat Indonesia semakin menguat kepada perbankan syariah. Ada dua ekosistem terbaru, yaitu produk ekspor halal dan pariwisata halal,” kata Hery saat menjadi pembicara pada seminar nasional yang diselenggarakan Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (19/3/2022). Pembicara lainnya adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua OIAA Indonesia yang juga Wakil Komisaris Utama BSI M. Zainul Majdi.

Ia mengatakan, selama kurun waktu 5 tahun DPK bank syariah tumbuh sebesar 13,8%, sementara bank konvensional 7,8%. “Jadi, ada kenaikan hampir dua kali lipat. Ini adalah potensi pasar yang sangat besar bagi bank-bank syariah Indonesia ke depannya,” jelas dia.

Hingga akhir 2021, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut total DPK perbankan syariah nasional mencapai Rp 548,10 triliun. Sedangkan DPK yang berhasil dihimpun BSI pada 2021 mencapai Rp 233,25 triliun atau tumbuh 11,12% secara tahunan.

Lebih lanjut Hery mengatakan untuk mengembangkan potensi besar tersebut ada sembilan segmen utama ekosistem Islam yang saat ini sedang dikembangkan oleh BSI, yaitu masjid, haji dan umrah, zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf), sekolah Islam, fesyen halal, makanan dan minuman halal, layanan kesehatan halal, serta 2 ekosistem terbaru adalah produk ekspor halal dan pariwisata halal.

Mengacu data yang dimiliki perseroan, saat ini ada 278.255 masjid di Indonesia. Dengan jumlah masjid tersebut, terdapat peluang ekonomi syariah dari potensi penghimpunan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ziswaf) dengan nilai hampir Rp400 triliun. Adapun industri halal di Indonesia potensi nilainya kurang lebih mencapai Rp4.375 triliun. Dari total nilai tersebut, industri makanan dan minuman halal menyedot porsi terbanyak yaitu senilai Rp 2.088 triliun.

“Di samping itu, kami juga terus mengembangkan program-program untuk membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas dan mengembangkan usaha mereka. Kami sudah memiliki UMKM Center di Aceh, yang Insyaallah akan kami buka juga di berbagai daerah ke depannya. Bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM, kami juga sudah membuat Talenta Wirausaha BSI,” papar Hery dalam acara bertema Promoting Religious Moderation Values to Encourage Country Sustainable Development Performance; The Economic, Social and Environment Standpoint tersebut.

