Hang Seng Lanjutkan Kenaikan, Harga Minyak Melonjak 3%

Senin, 21 Maret 2022 | 08:57 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik naik pada perdagangan Senin pagi (21/3/2022) karena investor merespons terhadap rilis suku bunga pinjaman acuan terbaru Tiongkok. Harga minyak juga melonjak sekitar 3%.

Indeks Hang Seng Hong Kong memimpin kenaikan pada Senin, menguat 1,18% di awal perdagangan. Pada akhir pekan lali, indeks ditutup melonjak 4%.

Perdagangan saham properti Tiongkok, Evergrande yang terdaftar di bursa Hong Kong dihentikan pada Senin, menurut pemberitahuan bursa. Tidak ada alasan langsung yang diberikan untuk penghentian perdagangan tersebut.

Sementara bursa saham Tiongkok Daratan seperti komposit Shanghai naik tipis dan komponen Shenzhen menguat 0,363%.

Suku bunga pinjaman 1 tahun Tiongkok dipertahankan tidak berubah pada 3,7% sejalan ekspektasi survei Reuters.

S&P/ASX 200 naik 0,28% di Australia, dengan Kospi Korea Selatan turun 0,18%. Sementara indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,43%.

BACA JUGA Harga Minyak Melonjak karena Kekhawatiran Kekurangan Pasokan

Harga minyak menguat pada perdagangan Asia pagi ini. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 3,07% menjadi US$ 111,24 per barel dan minyak mentah berjangka AS naik 3,12% menjadi US$ 107,97 per barel.

Adapun bursa di Jepang tutup karena libur.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada di 98,303, turun dari level di atas 98,5.

Adapun Yen Jepang diperdagangkan pada 119,25 per dolar setelah melemah minggu lalu dari level di bawah 118,2. Sedangkan dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,7409, dibandingkan US$ 0,721 minggu lalu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC