Jokowi: Diperlukan Mobilisasi Kebijakan Tangani Perubahan Iklim

Senin, 21 Maret 2022 | 10:16 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan isu perubahan iklim sudah sangat sering dibahas dalam pertemuan global. Namun aksi di lapangan belum terlihat. Apalagi perubahan iklim juga dapat berisiko mempengaruhi energi dan pangan. Oleh karena itu dia menekankan perlunya memobilisasi beragam kebijakan di berbagai forum terkait perubahan iklim.

"Jangan melupakan bahwa kita menghadapi sebuah hal yang mengerikan, hal yang sering kita lakukan, sering kita bicarakan, sering diputuskan di dalam pertemuan-pertemuan global, tetapi aksi lapangannya belum kelihatan,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang dikutip, Senin (21/3/2022).

BACA JUGA Puan: Indonesia Jadi Pelopor Mitigasi Perubahan Iklim Dunia

Hal ini disampaikan Jokowi dalam Sidang Ke-144 Assembly of The Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings. Dengan tema Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa risiko perubahan iklim bisa mendisrupsi berbagai aspek kehidupan global, mulai kelangkaan energi, pangan, hingga gangguan logistik. “Sehingga secara sosial ekonomi dampaknya bisa mendorong kenaikan inflasi hampir di semua negara sehingga rakyat kesulitan dalam menjangkau harga,” ucapnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily