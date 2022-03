Wamenkeu Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2022 Positif

Senin, 21 Maret 2022 | 13:26 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FER

Jakarta, Beritasatu.com - ketidakpastian global yang meningkat seiring eskalasi ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina diperkirakan akan berdampak terhadap menurunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari sebelumnya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara memproyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2022 masih akan cukup baik. Optimisme ini didukung faktor pemulihan ekonomi yang positif menguat dan adanya faktor teknikal rebound, karena pada kuartal I tahun lalu pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami kontraksi 0,74 persen (yoy).

"Pertumbuhan ekonomi kuartal I diharapkan akan cukup baik, karena kita berangkat dari pertumbuhan ekonomi kuartal I setahun lalu yang minus 0,74% (yoy). Jadi tahun ini moga-moga masih dapatkan kombinasi positif dorongan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, karena tahun lalu (kuartal I) masih negatif jadi teknikal rebound masih bisa didapatkan," tutur Suahasil dalam acara DBS Asian Insights Conference 2022, Senin (21/3/2022).

Suahasil menegaskan, prospek pemulihan ekonomi di tahun ini terus berlangsung kuat, karena pemerintah terus mempercepat vaksinasi dan masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan.

"Dengan mobitas lebih baik dan interkasi lebih intens kami bisa liat pemulihan ekonomi ini kita lakukan 2 tahun terakhir sehingga up and down dari Covid-19. Varian Omicorn berpotensi membatasi pemulihan, namun kita bersyukur, interaksi dan mobilitas ekonomi tidak terlalu terdampak selama kasus Omicorn dan ini menjadi landasan yang baik karena terus jalankan protokol kesehatan dan menggenjot vaksinasi," tegasnya.

Sumber: Investor Daily