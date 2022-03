Listing di Bursa AS NYSE, PropertyGuru Raih Dana US$ 254 Juta

Senin, 21 Maret 2022 | 15:52 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi Wall Street bursa saham AS. (Foto: CNBC)

Jakarta, Beritasatu.com - Induk Usaha Rumah.com, PropertyGuru Group Limited, perusahaan teknologi properti (PropTech) di Asia Tenggara, resmi memulai perdagangan atau mencatatkan saham perdana (listing) di Bursa Saham New York (New York Stock Exchange/NYSE) Amerika Serikat (AS) dengan kode saham PGRU pada 18 Maret 2022.

“IPO (inital public offering) di NYSE senilai US$ 254 juta memungkinkan kami membuka lebih banyak pintu bagi jutaan penduduk di Asia Tenggara yang mencari rumah atau investasi properti," kata Chief Executive Officer dan Managing Director PropertyGuru Hari V. Krishnan dalam keterangan tertulisnya Senin (21/3/2022).

Prospek pasar properti di ASEAN luar biasa karena didukung populasi besar dan digitalisasi pasar real estat. "Sebagai perusahaan publik, memungkinkan investor global mengakses pasar dengan pertumbuhan tinggi ini,” kata Hari V Krishnan.

IPO PropertyGuru di NYSE setelah perusahaan menyelesaikan penggabungan bisnis dengan Bridgetown 2 Holdings Limited, perusahaan akuisisi tujuan khusus yang dibentuk Pacific Century Group dan Thiel Capital LLC. Penggabungan bisnis tersebut disetujui pemegang saham Bridgetown 2 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar (RUPS) pada 15 Maret 2022. "Penggabungan bisnis dengan Bridgetown 2 berhasil meningkatkan nilai PropertyGuru menjadi US$ 1,36 miliar dan nilai ekuitas US$ 1,61 miliar," kaat dia.

Hari mengatakan selama 15 tahun terakhir PropertyGuru telah membentuk industri PropTech di Asia Tenggara dan memperkenalkan solusi bagi para pencari properti, agen, dan pengembang yang memungkinkan digitalisasi industri properti. "Terbukti dengan peningkatan 23% pendapatan 2021," kata Hari V. Krishnan.

Dia mengatakan PropertyGuru akan terus berinvestasi teknologi dan memperluas layanan di Singapura, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Thailand.

