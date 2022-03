Eastspring Investments Indonesia-BCA Kampanyekan #MoneyParenting

Selasa, 22 Maret 2022 | 13:10 WIB

Oleh : FMB

Jakarta, Beritasatu.com – PT Eastspring Investments Indonesia (Eastspring Indonesia) mengampanyekan kembali #MoneyParenting – Do it Right Together. Kampanye ini merupakan suatu proses untuk meningkatkan pemahaman orang tua dalam mendidik sikap dan keyakinan mengenai keuangan kepada anaknya.

Kampanye yang telah diluncurkan pada November 2020 ini sejalan dan mendukung program literasi keuangan yang juga dikampanyekan oleh OJK. Harapannya orang tua memberikan pendidikan keuangan sejak dini agar dapat menanamkan kebiasaan keuangan yang baik dan bisa mengambil keputusan keuangan yang bijak dan di masa depan.

Guna mewujudkan keberhasilan #MoneyParenting, para orang tua juga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait finansial yang cukup baik untuk kemudian diteruskan kepada anak-anak mereka. Eastspring Indonesia berkolaborasi dengan BCA dalam acara Wealth Inspiration Webinar Money Parenting yang bertemakan “Pentingnya Edukasi Keuangan Sejak Dini” mengundang narasumber Natasha Dewanti, artis &pemain sinetron di salah satu TV swasta nasional, untuk berbincang mengenai Money Parenting melalui webinar di BCA Expoversary Online pada 23 Maret 2022 sebagai upaya mendorong literasi keuangan agar orang tua dapat mengajarkan anak-anak memahami dasar keuangan mulai dari cara menghasilkan (earn), menabung (save), membelanjakan (spend), memberi (donate) hingga berinvestasi untuk persiapan masa depan mereka.

BACA JUGA Reksa Dana Saham Eastspring Indonesia Sudah Tersedia di OVO Invest

Alan J. Tangkas Darmawan, Presiden Direktur Eastspring Indonesia, mengatakan “Kami harap dengan kampanye #MoneyParenting, kami bisa membimbing para orang tua dengan kepercayaan diri agar lebih paham bagaimana melatih anak dalam mengelola keuangan yang sukses. Melalui inisiatif ini, kami ingin membantu para orang tua memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya nilai uang kepada anak-anak, karena kami percaya orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keyakinan dan sikap anak sehari–hari yang dapat membantu anak-anak membuat keputusan finansial yang lebih baik saat mereka dewasa nanti.”

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR