Kementerian BUMN Akan Gelar BCOMSS

Selasa, 22 Maret 2022 | 21:51 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menggelar BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2022. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi bagi BUMN yang mampu menempatkan dirinya sebagai perusahaan negara yang selalu terbuka dan sarat manfaat bagi masyarakat, terutama dalam program komunikasi dan keberlanjutan.

“BCOMSS diharapkan menjadi standard dan benchmark program serta praktik komunikasi dan keberlanjutan yang baik dan relevan di lingkungan BUMN. Acara ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kinerja Komunikasi serta Keberlanjutan BUMN,” kata Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Selasa (22/3/2022).

Arya mengatakan komunikasi merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kinerja yang baik untuk pemerintah dan rakyat. Dengan begitu, akhirnya dapat menciptakan citra baik bagi perusahaan BUMN.

“Kesan baik dan penerimaan positif tersebut harus tetap dijaga dengan kompak dan konsisten dalam mengakselerasi serta penguatan dua aspek fungsi internal di seluruh BUMN,” kata Arya Sinulingga.

Arya menyatakan peran strategis seluruh insan BUMN merupakan kinerja bersama yang patut diapresiasi. Untuk itu, Kementerian BUMN merasa perlu melanjutkan memberikan penghargaan kepada BUMN yang mampu melakukan program komunikasi dan keberlanjutan.

Arya menuturkan BCOMSS diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada Rabu (23/3/2022). Acara ini akan diselenggarana dalam dua format kegiatan, yaitu talkshow dan malam penghargaan. Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran pimpinan perusahaan BUMN di seluruh Indonesia akan menghadiri langsung malam penghargaan.

Ajang apresiasi kepada insan Komunikasi dan Keberlanjutan ini terbagi dalam dua bidang utama, Corporate Communications dan Sustainability Program. Adapun kategori dalam bidang Corporate Communications, yakni Social Media and Corporate Campaign, Internal Communications Implementation, Media Relations Management, Social Media Rangers Activation, Stakeholder Relations Management, Corporate Communications of The Year dan Content Creator.

Sementara itu, kategori untuk Sustainability Program adalah SME Development, Community Involvement and Development, Creating Shared Values, Officer TJSL of The Year dan BUMN Local Heroes.

Sumber: BeritaSatu.com