Masyarakat Diajak Kenali Ciri Utama Investasi Ilegal

Jakarta, Beritasatu.com - Penipuan berkedok investasi atau sering disebut investasi bodong marak terjadi di tengah masyarakat. Meskipun sudah banyak memakan korban, namun sampai saat ini masih ada saja yang tergiur tawaran investasi ilegal tersebut.

CEO Journalist Media Network (JMN), Indra Utama, mengingatkan masyarakat akan pentingnya untuk mewaspadai investasi bodong atau ilegal.

"Saat ini banyak tawaran investasi mengikuti bursa berjangka, namun tak semuanya legal. Banyak yang bodong sehingga patut diwaspadai," kata Indra Utama, dalam acara diskusi daring, Selasa (23/2/2022).

Sementara, CEO ICDX, Lamon Rutten mengatakan, iklim investasi Indonesia sudah sangat bagus terlihat dari peraturan atau regulasi yang jelas terhadap investasi bodong.

"Indonesia sudah bagus, dengan adanya regulasi yang jelas mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan Bappebti yang bertujuan melindungi masyarakat terhadap penipuan berkedok investasi," jelasnya.

Menurut Lamon Rotten, pialang illegal saat ini banyak menawarkan kontrak micro padahal ICDX juga sudah menghadirkan produk kontrak Micro resmi pertama di Indonesia melalui GOFX (Gold, Oil, Forex) agar masyarakat Indonesia tidak tertipu dengan bertransaksi melalui pialang illegal.

Masyarakat bisa bertransaksi kontrak Micro GOFX melalui Agrodana Futures, Best GOFX Broker of the Year 2021, dan seluruh transaksi GOFX terjadi langsung di bursa, menggunakan aplikasi MetaTrader 5 dari ICDX dan dijamin oleh Lembaga Kliring ICH (Indonesia Clearing House).

