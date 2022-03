Bursa Asia Menguat, Investor Pantau Harga Minyak dan the Fed

Rabu, 23 Maret 2022 | 08:25 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Jepang memimpin kenaikan di bursa Asia-Pasifik pada perdagangan Rabu pagi (23/2/2022). Investor terus memantau harga minyak dan kebijakan moneter Federal Reserve AS.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 2,06%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,46%, Kospi Korsel naik 0,81%.

Saham SoftBank Group di Jepang naik 4,96%.

Para menteri luar negeri Uni Eropa terpecah tentang apakah akan bergabung dengan Amerika Serikat dalam melarang minyak Rusia. Beberapa negara, termasuk Jerman, mengatakan blok itu terlalu bergantung pada bahan bakar fosil Rusia untuk melakukan embargo.

BACA JUGA Wall Street Rebound, Pasar Price In Kenaikan FFR 50 Basis Poin

Pada Selasa pagi di Asia, Brent turun 0,65% ke US$ 114,7 dan WTI turun 0,32% ke US$ 111,8 per barel.

Wall Street rebound pada hari Selasa (22/3/2022) setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan akan lebih agresif dalam menaikkan suku bunga, dari 25 bps menjadi 50 bps.

Goldman Sachs pada hari Senin menaikkan perkiraannya menjadi kenaikan 50 basis poin pada pertemuan Fed Mei dan Juni. UBS juga memperkirakan kenaikan suku bunga berikutnya akan sebesar 50 bps.

Dow Jones Industrial Average naik 254,47 poin, atau 0,7% menjadi 34.807,46. S&P 500 bertambah 1,1% menjadi ditutup pada 4.511,61. Nasdaq Composite menguat hampir 2% menjadi berakhir di 14.108,82.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com