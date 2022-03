Harga Emas Antam Turun ke Kisaran Rp 984.000

Rabu, 23 Maret 2022 | 08:43 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Butik Pulogadung pada perdagangan Rabu (23/3/2022) turun Rp 5.000 ke Rp 984.000 per gram.

Harga pembelian kembali atau buyback emas juga turun Rp 5.000 ke Rp 887.000 per gram. Di pasar spot Comex, harga emas turun 0,12% ke US$ 1.919,1 per ons untuk kontrak April 2022.

BACA JUGA Harga Emas Stabil Setelah Fed Naikkan Suku Bunga, Dolar Melemah

Harga emas turun lebih dari 1% mendekati level terendah satu minggu pada hari Selasa setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengisyaratkan kenaikan suku bunga yang lebih agresif tahun ini untuk mengekang inflasi yang melonjak, mengirim imbal hasil Treasury lebih tinggi.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

0,5 gram: Rp 542.000

1 gram: Rp 984.000.

5 gram: Rp 4.724.000.

10 gram: Rp 9.370.000.

25 gram: Rp 23.262.500.

50 gram: Rp 46.405.000.

100 gram: Rp 92.690.000.

250 gram: Rp 231.337.500.

500 gram: Rp 462.375.000.

1000 gram: Rp 924.600.000.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com