Kemenkeu Siapkan Kompensasi untuk Pertamina

Rabu, 23 Maret 2022 | 12:47 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti, Rangga Prakoso / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan dana kompensasi untuk PT Pertamina (Persero) sebagai ‘imbalan’ atas larangan kepada BUMN migas itu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin Pertalite (RON 90) ke masyarakat. Sementara Pertamina tetap harus menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Tanah Air meski harga minyak mentah dunia melonjak menjadi di atas US$ 100 dolar per barel, jauh melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2022 yang hanya US$ 63 per barel.

“Karena tidak menaikkan (harga) Pertalite, nanti kita tahu akan membayar kompensasi ke Pertamina karena mereka enggak naik. APBN ngitung berapa penerimaan yang akan bertambah dari kenaikan harga komoditas dan berapa belanja yang akan ditagihkan ke kami kalau ini belum di-pass over dan nanti struktur APBN akan tetap sehat,” tutur Sri Mulyani Indrawati saat berbicara pada acara Indonesia Economic Outlook, Selasa (22/3/2022).

Namun, Menkeu tidak mengungkapkan berapa besaran dana kompensasi yang akan diberikan oleh pemerintah kepada Pertamina. Ia pun sama sekali tidak menyinggung perihal pembayaran akumulasi piutang Pertamina di pemerintah yang telah mencapai sekitar Rp 100 triliun.

Sebelumnya, saat harga minyak dunia menembus US$ 90 per barel awal Februari lalu, Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna sempat mengungkapkan, pemerintah memastikan adanya rencana menyiapkan kompensasi untuk Pertalite pada tahun ini sebesar Rp 25 triliun hingga Rp 30 triliun. Ini dilakukan untuk menjaga harga Pertalite agar tidak naik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Investor Daily, akibat lonjakan harga minyak mentah, Pertamina kini mengalami ketimpangan arus kas (cashflow mismatch) serius. Itu terjadi karena Pertamina harus membeli minyak mentah setiap hari, namun piutang Pertamina baru dibayar pemerintah beberapa tahun kemudian. Dalam empat tahun terakhir atau sejak 2017, akumulasi piutang Pertamina mencapai Rp 100 triliun lebih.

