Minyak Mentah Mahal, Pertamina Pastikan Stok dan Distribusi BBM Normal

Oleh : Rangga Prakoso, Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, sebagai badan usaha yang diamanahi untuk menyalurkan kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat, Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus memastikan stok dan penyaluran bahan bakar berjalan dengan maksimal, salah satunya adalah penyaluran solar subsidi.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun ini ditargetkan di atas 5% sudah pasti akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan energi, salah satunya solar subsidi. Menyikapi hal ini, Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan stok dan menjamin terjaganya proses distribusi dilapangan dengan maksimal.

“Stok solar subsidi secara nasional di level 20 hari dan setiap hari stok ini sekaligus proses penyaluran ke SPBU terus dimonitor secara real time. Namun perlu diketahui secara nasional, per Februari penyaluran solar subsidi telah melebihi kuota sekitar 10%,” kata Irto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga akan terus memonitor seluruh proses distribusi mulai dari terminal BBM hingga konsumen untuk memastikan SPBU selalu tersedia bahan bakar bagi masyarakat. Khusus solar subsidi, kami akan fokus pelayanan di jalur logistik serta jalur-jalur yang memang penggunaannya adalah yang berhak menikmatinya.

“Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu panic buying. Pembelian bahan bakar kami imbau untuk tetap sesuai dengan kebutuhan dan untuk tetap hemat dalam penggunaannya mengingat saat ini harga minyak sangatlah mahal,” lanjut dia.

Pertamina harus menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Tanah Air meski harga minyak mentah dunia melonjak menjadi di atas US$ 100 dolar per barel, jauh melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2022 yang hanya US$ 63 per barel.

