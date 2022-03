BKF Beberkan Alasan Sektor Keuangan Indonesia Masih Dangkal

Rabu, 23 Maret 2022 | 13:34 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF, Kementerian Keuangan, Adi Budiarso mengungkapkan sektor keuangan Indonesia masih dangkal dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN-5. Hal ini tidak terlepas dari dominasi sektor keuangan Indonesia oleh sektor perbankan.

Ia mengatakan sektor keuangan Indonesia dari sisi kontribusi aset bank, kapitalisasi pasar modal, asuransi , dana pensiun masih memiliki peluang untuk tumbuh lebih besar.

“Sektor keuangan masih relatif dangkal dibandingkan negara lain di ASEAN-5 dan masih bisa berpeluang tumbuh lebih hebat lagi,” ucapnya dalam diskusi Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) ke-9, Rabu (23/3/2022).

Menurutnya sektor keuangan merupakan salah satu sektor terpenting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Secara terinci tingkat kedalaman sektor keuangan Indonesia dari sisi aset bank per PDB hanya mencapai 59,5 persen, kemudian kapitalisasi pasar modal per PDB 45,1 persen, dengan aset industri asuransi per PDB yang mencapai 5,8 persen dan aset dana pensiun per PDB mencapai 6,9 persen.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa pengembangan sektor keuangan di tanah air masih memiliki berbagai tantangan, salah satunya masih besarnya dominasi perbankan yang sudah berlangsung hampir 15-20 tahun terakhir.

“Dominasi perbankan mencapai 70 persen, sedangkan Industri non bank dan dana pensiun belum berkembang optimal,” tegasnya.

Adapun total aset keuangan Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp 12.162,8 triliun yang terdiri dari porsi perbankan paling dominan mencapai 76,7 persen, kemudian dana pensiun 8,7 persen, asuransi 7,4 persen, lembaga pembiayaan 4,9 persen dan lain-lain 2,2 persen.

Dengan kondisi ini menggambarkan bahwa kapasitas menghimpun dana oleh sektor keuangan Indonesia masih relatif rendah.

“Meski pertumbuhan ini cukup mengesankan di atas pertumbuhan ekonomi, namun secara potensi masih jauh. Paling tidak asuransi pensiun bisa didorong tumbuh minimal 20 persen, dan 60 persen dari PDB didorong untuk dana pensiun. Ini akan menjadi trigger pekerjaan tumbuh kembangnya sektor keuangan untuk mensupport menuju Indonesia maju 2045,” tegasnya.

Selain tantangan dari sisi aset industri terhadap PDB, ada pula tantangan terkait Sumber Daya Manusia Indonesia yang masih kurang optimal dari sisi kualitas dan kuantitas.

Hal ini juga tercermin dari Global Competitivenes Index di tahun 2019 yang hanya menempati posisi ke 50 dengan nilai 64,6. Capaian ini tercatat lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Sementara finance skill rangking di tahun 2020, Indonesia menempati posisi 46 dengan score 64,5. Indeks ini dipengaruhi oleh keterampilan tenaga kerja yang masih rendah, sehingga masih ada kesenjangan kompetensi di SDM masih terlihat jika dibandingkan dengan negara peers.

Sumber: Investor Daily