KB Bukopin Berkomitmen Transformasi secara Menyeluruh

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank KB Bukopin Tbk yang didukung penuh oleh majority shareholder KB Kookmin Bankkembali menunjukkan konsistensi dan komitmennya untuk melakukan transformasi secara menyeluruh melalui evaluasi untuk peningkatan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

Dilansir dari keterangan tertulis KB Bukopin, perseroan dalam hal ini menerapkan strategi turn around yang meliputi transformation, undercut cost, risk manage, dan new digital.

Lewat strategi ini, KB Bukopin akan membangun struktur keuangan yang berkelanjutan, dengan kompetensi sumber daya manusia yang berdaya saing, dan budaya perusahaan yang beretika.

Dengan tiga hal tersebut, bisnis perseroan dapat tumbuh secara berkelanjutan dengan fokus pada good bank yang didukung oleh perbaikan IT infrastruktur dan digital innovation.

KB Bukopin mengatakan pihaknya gencar melakukan ekspansi ke berbagai sektor bisnis.

Pada segmen retail, KB Bukopin akan membangun ekosistem nasabah mass affluent untuk hubungan jangka panjang dengan beragam layanan produk ritel dan memanfaatkan digital banking.

Pada segmen SME, KB Bukopin akan menyediakan end to end business model yang berbasis risiko. Pada segmen korporasi KB Bukopin akan mengoptimalkan peluang bisnis baru dengan memanfaatkan jaringan bisnis Indo-Korean (Korean Desk) melalui perusahaan besar sebagai anchor company untuk membangun ekosistem value chain and supply chain.

Hal menarik mengenai bisnis Indo-Korean yaitu terjalinnya kerja sama di bidang ekonomi dan bisnis antara Indonesia dan Korea Selatan semakin optimal dengan dukungan layanan keuangan yang mumpuni.

