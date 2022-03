Diapresiasi Gubernur, ACC Resmikan Digital Operation Center di DIY

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi Director In Charge Astra Financial & Logistic Suparno Djasmin, Chief Executive Officer ACC Siswadi dan Direktur IT dan Business Development sedang melihat fasilitas di berijalan Digital Operation Center yang baru saja diresmikan Berijalan Digital Operation Center yang beralamat di Jalan Pringgodani I A, Sleman, Yogyakarta. (Foto: Istimewa)