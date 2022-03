Bank Mandiri dan Wahyoo Dorong UMKM Kuliner Kembangkan Bisnis

Rabu, 23 Maret 2022 | 16:03 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan Wahyoo jalin kolaborasi guna membantu pelaku UMKM kuliner Indonesia lewat kompetisi Sayembarasa Collaboration Wahyoo x Livin’ by Mandiri. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com- PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan Wahyoo, aplikasi usaha kuliner, menjalin kolaborasi guna membantu UMKM mengadaptasi penggunaan teknologi ke dalam bisnisnya, baik untuk operasional maupun pengembangan usaha kuliner.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan, kerja sama ini sesuai dengan peran perseroan sebagai agent of development untuk memfasilitasi UMKM dalam mengembangkan bisnis. Hal ini diwujudkan dengan menyelenggarakan kompetisi kuliner “Sayembarasa Collaboration Wahyoo x Livin’ by Mandiri”.

“Kompetisi Sayembarasa ini sejalan dengan minat kami untuk menjadi partner pelaku UMKM. Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri memang difokuskan ke bidang pembinaan kewirausahaan, dan kerja sama dengan Wahyoo ini merupakan bagian rencana kami tahun ini untuk memberdayakan masyarakat urban,” ujarnya dikutip, Rabu (23/3/2022).

Founder dan CEO Wahyoo Peter Shearer mengatakan, kompetisi kuliner ini merupakan ajang UMKM untuk menampilkan menu-menu unggulan. “Program ini ditujukan untuk membantu UMKM mengoptimalkan potensi bisnisnya hingga titik pencapaian tertinggi,” ungkapnya.

Kompetisi Sayembarasa diselenggarakan pada 12 Maret - 15 April 2022 dan terbagi ke dalam tiga batch berdasarkan jenis makanan, yaitu batch 1 (kuliner bakmi), batch 2 (kuliner sate), dan batch 3 (kuliner nasi goreng). Sebanyak 25 UMKM kuliner terpilih akan mempresentasikan bisnis masing-masing di hadapan juri. Kemudian, lima peserta akan dipilih untuk maju ke tahap akhir untuk dinilai juri umum melalui blind food test.

Hingga saat ini, Wahyoo telah melayani 18.000 mitra kuliner di Jabodetabek dengan berbagai skala. Meskipun pandemi, jumlah ini terus bertambah dan disertai dengan peningkatan daya belanja mitra. Pertumbuhan jumlah mitra ini turut meningkatkan daya belanja mitra pada kuartal IV 2021 sebesar 4,2 kali lipat dibandingkan kuartal IV 2020. Sementara pertumbuhan nilai transaksi Wahyoo pada tahun 2021 meningkat lebih dari 340% dibandingkan tahun 2020.

Adapun, dalam ajang kompetisi Sayembarasa ini, Bank Mandiri dan Wahyoo memberikan hadiah senilai total Rp 65 juta dalam bentuk barang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekspansi bisnis.

Sumber: Investor Daily