Lotte Chemical Titan Raup Laba Bersih US$ 9,55 Juta pada 2021

Jakarta, Beritasatu.com - Kinerja keuangan PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) tumbuh positif sepanjang 2021, dimana laba bersih berhasil dicatatkan menjadi US$ 9,55 juta atau setara dengan Rp 137 miliar dan pendapatan diperoleh sebesar US$ 412 juta atau setara Rp 5,9 triliun.

Berdasarkan keterangan resmi perseroan, Rabu (23/3/2022), FPNI membukukan pendapatan dari kontrak dan pelanggan sebesar US$ 412 juta pada tahun 2021 atau naik 33,2% dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya sebesar US$ 309 juta.

Adapun beban pokok penjualan diperoleh sebesar US$ 388 juta, meningkat 26,37% dari tahun 2020 US$ 307 juta. Alhasil laba kotor diperoleh US$ 23,59 juta dari sebelumnya US$ 1,94 juta.

Kemudian, perseroan membukukan laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2021 sebesar US$ 12,32 juta dari semula dibukukan rugi US$ 7,8 juta. Sedangkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk diraih US$ 9,55 juta dari sebelumnya rugi US$ 4,94 juta.

Sementara total aset perseroan hingga 31 Desember 2021 mencapai US$ 183 juta, naik 22,52% dari 31 Desember 2020 US$ 149 juta.

Sedangkan jumlah liabilitas sebesar US$ 78,39 juta, naik 44,6% dari semula US$ 54,21 juta dan jumlah ekuitas naik 9,95% menjadi US$ 104 juta dari sebelumnya US$ 95,16 juta.

Sebagai informasi, jumlah aset perseroan pada tahun 2021 mengalami peningkatan 22,52%. Manajemen perseroan menjelaskan, peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan kas dan setara kas dan persediaan per 31 Desember 2021.

Pertumbuhan ini seiring dengan hasil usaha perseroan selama tahun berjalan dan juga sejalan dengan peningkatan jumlah liabilitas perusahaan.

