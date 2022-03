Menteri ESDM Masih Kaji Kenaikan Harga Pertamax

Rabu, 23 Maret 2022 | 17:24 WIB

Oleh : Rangga Prakoso / WBP

Yogyakarta, Beritasatu.com- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mengizinkan PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax. BBM dengan Research Octane Number (RON) 92 itu masih dibanderol Rp 9.000 per liter.

"Pertamax, belum," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif ketika ditanya terkait penyesuaian harga Pertamax, di Yogyakarta, Rabu (23/3/2022).

Arifin menjelaskan pihaknya masih mencermati pergerakan harga minyak dunia. Namun, dia belum bisa memastikan hingga kapan harga Pertamax terus dipertahankan. "Sampai kapan? Tergantung harga minyak internasional, kita jaga stabil dulu," jelasnya.

Lebih lanjut Arifin mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan negara-negara penghasil minyak maupun organisasi penghasil minyak (OPEC). Komunikasi itu antara lain memastikan pasokan minyak. "Kita harapkan ketegangan geopolitik segera bisa diredam dan stabilkan harga-harga energi dan harga komoditas ke depan, mudah-mudahan enggak lama," ungkapnya.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) Februari 2022 sebesar US$ 95,72 per barel. Sedangkan angka sementara ICP Maret 2022 sampai tanggal 17 sebesar US$ 114,77 per barel.

Sementara itu, Kementerian ESDM menetapkan batas atas harga jual BBM RON 92 pada Maret 2022 sebesar Rp 14.526 per liter. Harga tersebut merupakan cerminan dari harga keekonomian BBM berdasarkan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM Umum. Harga Jual BBM RON 92 di SPBU saat ini bervariasi tergantung para badan usaha.

Sumber: Investor Daily