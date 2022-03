Kamis, 24 Maret 2022 | 07:43 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah melonjak 5% menjadi lebih dari $ 121 per barel pada hari Rabu (23/3/2022) karena gangguan pada ekspor minyak mentah Rusia dan Kazakhstan melalui pipa Caspian Pipeline Consortium (CPC).

Minyak mentah Brent berjangka naik 5,3% menjadi $121,60. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS 5,18% lebih tinggi ke $ 114,93 per barel. Kamis pagi ini di Asia, Brent naik 0,99% ke US$ 122,8 per barel, WTI naik 0,81% ke US$ 115,9 per barel.

Ekspor minyak mentah dari terminal CPC Kazakhstan di pantai Laut Hitam Rusia berhenti sepenuhnya pada hari Rabu setelah kerusakan yang disebabkan oleh badai besar dan cuaca buruk yang terus berlanjut, kata seorang agen kapal pelabuhan dan kepala CPC.

BACA JUGA Wall Street Terkoreksi Menyusul Kenaikan Harga Minyak Mentah

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak kemudian mengatakan bahwa pasokan minyak oleh CPC kemungkinan dihentikan hingga dua bulan.

Pipa CPC membawa sekitar 1,2 juta barel per hari dari kadar minyak mentah utama Kazakhstan, yang menyumbang 1,2% dari permintaan global.

Situasi tersebut menambah kekhawatiran pasar tentang efek riak sanksi berat terhadap Rusia, pengekspor minyak mentah terbesar kedua di dunia, setelah invasinya ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai “operasi militer khusus.”

Presiden AS Joe Biden akan mengumumkan lebih banyak sanksi Rusia ketika ia bertemu dengan para pemimpin Eropa pada hari Kamis di Brussels, termasuk pertemuan darurat NATO.

Negara-negara anggota Uni Eropa tetap terpecah tentang apakah akan melarang impor minyak mentah dan produk minyak Rusia, tetapi ini mungkin berubah setelah kontrak jangka pendek habis.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com