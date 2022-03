Bursa Asia Melemah, Harga Minyak Mentah Naik Lagi

Kamis, 24 Maret 2022 | 08:28 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka melemah pada perdagangan Kamis (24/3/2022) setelah harga minyak mentah melonjak 5%.

Nikkei 225 Tokyo turun 1,23%, S&P/ASX 200 turun 0,18%, dan Kospi Korsel turun 0,73%.

Pelaku pasar Hong Kong memantau pergerakan raksasa teknologi Tencent setelah pertumbuhan pendapatan melambat. Pendapatan Tencent naik 8% menjadi 144,18 miliar yuan pada triwulan empat tahun lalu, pertumbuhan paling rendah sejak 2004.

Harga minyak mentah melonjak 5% menjadi lebih dari $ 121 per barel pada hari Rabu karena gangguan pada ekspor minyak mentah Rusia dan Kazakhstan melalui pipa Caspian Pipeline Consortium (CPC).

Minyak mentah Brent berjangka naik 5,3% menjadi $121,60. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS 5,18% lebih tinggi ke $ 114,93 per barel. Kamis pagi ini di Asia, Brent naik 0,99% ke US$ 122,8 per barel, WTI naik 0,81% ke US$ 115,9 per barel.

Dow Jones Industrial Average turun 448,96 poin, atau 1,3%, menjadi 34.358,50. S&P 500 turun 1,2% menjadi 4.456,24. Nasdaq Composite turun 1,3% menjadi 13.922,60.

Sumber: CNBC.com