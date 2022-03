Korporasi Jangan Buru-buru Garap Metaverse

Kamis, 24 Maret 2022 | 10:36 WIB

Oleh : Fajar Widhiyanto / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – CEO Corporate Innovation Asia (CIAS) Indrawan Nugroho mengatakan metaverse bukan hanya sebuah hype atau fad (tren sesaat), tetapi merupakan kenyataan yang akan terus berkembang di masa depan. Hanya saja seperti apa bentuk metaverse nantinya, masih belum jelas.

Demikian disampaikan pada webinar BCA Cash Management berjudul "Embracing The Metaverse: The Future is Now" dengan opening speech dari Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja, Direktur BCA John Kosasih, dan narasumber CEO Corporate Innovation Asia (CIAS) Indrawan Nugroho, serta Irwan Prabawa, SVP Cash Management BCA, pada Rabu (23/3/2022) pagi.

Ia menyarankan agar para peserta webinar terus mengamati perkembangan metaverse yang masih awal ini, dan jangan buru-buru melibatkan diri secara bisnis di dalamnya. Sedangkan untuk korporasi, seringkali kehadiran sebuah brand dalam metaverse adalah demi menancapkan diri lebih awal sambil melihat kesempatan yang berkembang. Namun dari sisi penghasilan maupun ukuran bisnis, sebenarnya masih sangat kecil.

Menurut ahli transformasi digital banking Dr Bayu Prawira Hie, metaverse adalah suatu perkembangan baru yang akan merevolusi interaksi manusia secara digital. Dunia baru yang bisa menyajikan kesempatan imajinasi tanpa batas di satu sisi, sekaligus bisa menghadirkan interaksi nyata manusia yang lintas ruang dan waktu. Jika saat ini virtual reality pada metaverse menitikberatkan pada organ mata dan telinga dengan peralatan seperti Oculus, di masa depan seluruh organ sensor tubuh manusia akan terlibat.

Sumber: Investor Daily