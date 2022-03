Penuhi Kebutuhan Air Bersih, The MAJ Residences Gandeng PDAM Tirta Patriot

Kamis, 24 Maret 2022 | 15:54 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Amarta Gemilang Indotopaz, pengembang apartemen The MAJ Residences Cibubur menggandeng Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Bekasi untuk memasok kebutuhan air bersih penghuni apartemen.

Direktur Utama Tirta Patriot Bekasi, Solihat mengatakan, perjanjian kerja sama dengan pengembang apartemen The MAJ Residences Cibubur ini merupakan langkah strategis pelayanan publik air bersih yang dilakukan perusahaan daerah ini.

PDAM akan membangun jalur air bersih sepanjang kurang lebih 700 meter, mulai dari perempatan jalan Raya Kranggan hingga lokasi The MAJ Residences Cibubur dengan kapasitas 100 liter per detik (lpd), sementara kebutuhan Apartemen The MAJ Residences Cibubur hanya sekitar 21 liter per detik.

"Nah kelebihan debit air bersih ini kami berharap bisa dimanfaatkan bagi masyarakat umum dan pelaku bisnis serta area komersial di sekitar jaringan pipa PDAM baru ini. Rencana pengerjaan akan dimulai pada Mei tahun ini dan berlangsung sekitar 2 bulan,” jelas Solihat, Rabu (23/3/2022).

Solihat mengungkapkan, air bersih ini berasal dari water treatment plant (WTP) Jatisari Bekasi yang pembangunannya dilakukan dalam 2 tahap sehingga total berkapasitas 200 liter per detik. Saat ini sudah terbangun tahap 1 (existing) berkapasitas 100 liter per detik, dimana terdistribusi air bersih ke masyarakat 50 liter per detik, dan masih ada sisa kapasitas air distribusi 50 liter per detik.

"Rencana pembangunan tahap 2 nanti dengan kapasitas 100 liter per detik akan menambah kapasitas air bersih untuk didistribusikan, sehingga nanti total ada ketersediaan sebesar 150 liter per detik. Inilah yang dapat dipakai masyarakat sekitar yang dilalui jaringan pipa baru,” ungkapnya.

Kerja sama pelayanan air bersih ini, lanjut Solihat, merupakan terobosan dalam layanan air bersih secara kolektif dengan potensi 10.000 pelanggan, termasuk fasilitas terpadu dengan area komersial (ruko), fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lain sebagainya.

