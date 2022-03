Indo Tambangraya Tebar Dividen US$ 333 Juta

Kamis, 24 Maret 2022 | 20:20 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Alfaruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com— PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) akan membagikan dividen final sebesar US$ 332,9 juta. Aksi korporasi ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan hari ini. RUPST juga menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 475,6 juta.

BACA JUGA ITMG Miliki Fasilitas Microgrid Terbesar di Indonesia

“Rasio pembayaran sebesar 70% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan pada tahun buku 2021,” ujar Head of Corporate Communications Indo Tambangraya Megah Diana Yultiara dalam keterangan resmi, Kamis (24/3/2022).

Selanjutnya, sebesar US$ 94,1 juta atau setara dengan Rp 1.218 per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada 24 November 2021. Sisanya sebesar US$ 238 juta atau setara dengan Rp 3.040 per saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 23 Maret 2022 akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 22 April 2022 dengan recording date 5 April 2022. “Adapun sisa keuntungan bersih perseroan akan ditambahkan pada laba ditahan guna mendukung pengembangan operasi Perseroan,” ujar dia.

BACA JUGA Indo Tambangraya Megah Jajaki Ekspansi Bisnis EBT

Perlu diketahui, cum dan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi akan dilakukan pada 1-4 April 2022. Cum dan ex dividen di pasar tunai dilaksanakan pada 5-6 April 2022. Recording date dilakukan pada 5 April 2022 dan pembayaran dividen dilaksanakan pada 22 April 2022.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily