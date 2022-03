WOM Finance Tebar Dividen Tunai Rp 9,5 Per Saham

Kamis, 24 Maret 2022 | 21:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 110,61 miliar sepanjang 2021, atau tumbuh 92,77% dibanding periode yang sama tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp 57,38 miliar.

Presiden Direktur WOM Finance, Djaja Suryanto Sutandar mengatakan, walau banyak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang tidak menentu sebagai akibat dari pandemi Covid-19, kinerja keuangan perseroan tahun 2021 tetap mampu tumbuh positif.

"Capaian laba bersih perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp 110,61 miliar atau naik 92,77% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 57,38 miliar. Sedangkan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor meningkat sebesar 62,07% menjadi 213.000 unit dengan nominal penyaluran pembiayaan mencapai Rp 4,14 triliun pada tahun 2021," terang Djaja seusia RUPS Tahunan WOM Finance, di Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Total aset perseroan sendiri tercatat sebesar Rp5,15 triliun dengan Return on Asset (RoA) sebesar 3,19% dan Return on Equity (RoE) sebesar 8,74%. Perseroan berhasil mencatatkan Non Performing Financing (NPF) Gross sebesar 1,42% dan NPF Net sebesar 0,59%, mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing 2,70% dan 1,23%.

Atas kinerja positif tersebut, tambah Djaja, perseroan memutuskan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 9,5 per lembar saham kepada pemegang saham.

"Pembagian dividen merupakan bukti keberhasilan perseroan mempertahankan bisnisnya selama masa pandemi Covid-19 dan sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh pemegang saham," tambahnya.

