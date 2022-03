Dipanggil Komisi VI, Distributor Minyak Goreng Bantah Menimbun

Kamis, 24 Maret 2022 | 22:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi VI DPR malam ini memanggil dua perusahaan distributor minyak goreng untuk mengurai penyebab kelangkaan minyak goreng sebelum adanya kebijakan harga dilepas ke mekanisme pasar. Salah satunya PT Bina Karya Prima. PT Bina Karya Prima merupakan perusahaan distributor minyak goreng tingkat pertama (D1). Perusahaan ini tidak memiliki kebun atau pabrik kelapa sawit, hanya mengolah minyak goreng yang dibeli dari perusahaan perkebunan dan dikemas dengan merek Tropical dan Hemart.

Direktur Utama PT Bina Karya Prima Fenika Widjaya menuturkan, perusahaan memang sempat mengalami kendala ketika kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan diterapkan. Apalagi skema domestik market obligation (DMO) merupakan pola yang baru dan belum ada presedennya, sehingga perusahaan sedikit extra effort untuk mencari kontributor yang bersedia berkolaborasi, tetapi akhirnya proses tersebut cukup lancar.

Terkait langkanya minyak goreng kemasan di pasaran saat kebijakan HET diterapkan, Fenika juga menegaskan tidak ada praktik penimbunan yang dilakukan perusahaannya. “Untuk membuktikan dari sisi kami sebagai produsen, itu tidak ada penimbunan, kami bisa menampilkan analisisnya, ada datanya,” kata Fenika dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (24/3/2022) malam.

Fenika menjelaskan, pada Februari 2022, rata-rata penjualan minyak goreng di perusahaan ini mencapai 1.994.605 liter per hari. Lalu pada 1-15 Maret 2022 ketika diberlakukan HET dan kebijakan DMO dan domestik price obligation (DPO), rata-rata penjualan meningkat 71% dibandingkan rata-rata di 2021 menjadi 2.503.618 liter per hari. Lalu pada periode pencabutan HET dan DMP/DPO pada 16-21 Maret 2022 di mana minyak goreng menjadi harga keekonomian, penjualannya turun menjadi 1.635.636 liter per hari.

“Jadi pada saat fase DMO, sebenarnya pengeluaran dari kami itu yang paling tinggi, jadi tidak ada yang namanya penimbunan, khususnya di kami,” tegas Fenika.

